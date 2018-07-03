video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. لحظة إطلاق النار على مسئول فلبينى فى مانيلا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:25 ص
فيديو.. لحظة إطلاق النار على مسئول فلبينى فى مانيلا رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى
كتب: أحمد علوى
إضافة تعليق

وثقت لقطات مصورة أذاعتها شبكة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل، عملية اغتيال مسئول محلى فى الفلبين أمام العشرات، الذين كانوا يشاركون فى مراسم رفع العلم جنوب العاصمة مانيلا، أمس الاثنين.

والضحية هو رئيس بلدية ورد اسمه على لائحة الرئيس رودريجو دوتيرتى للمسئولين المتهمين بصلاتهم بتجار المخدرات، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأصيب أنطونيو هاليلى برصاصة فى الصدر أطلقت من مسافة بعيدة، ما تسبب فى فوضى عارمة أثناء مراسم رفع العلم على مبنى بلدية تاناوان.

وإثر إصابته بالرصاص، أخذ الكثير من الحضور يصرخون، فيما فتح حراس رئيس البلدة النار، على ما ظهر فى مقطع فيديو للحادث.

وعلى الرغم من ذلك، نجح مطلق الرصاص فى الهرب، فيما أعلن عن وفاة هاليلى فى المستشفى، الذى نقل إليه.

وقال رئيس شرطة البلدة ريناتو ميركادو، إن الرصاصة أطلقت من على بعد 150 مترا، وهى مسافة استثنائية لا يمكن أن ينفذها شخص عادى، وقدرات (مطلق النار) يمكن أن تقارن بقناص مدرب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دوتيرتى المثير للجدل..رئيس الفلبين يقطع العلاقات مع أمريكا وينعت أوباما بـ"ابن العاهرة".. يعتبر النواب الأوربيين "مجانين" ويهدد بصفع منتقديه بالاتحاد الأوروبى.. ويصف زعيم كوريا الشمالية بالأحمق ويتغنى لـ"ترامب"

الفلبين

اغتيال مسئول فلبينى

قناص

الحرب على المخدرات فى الفلبين

اخبار العالم




لا تفوتك
العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

خطة الحكومة لتطوير صناعة السكر فى مصر وخفض معدل الاستيراد.. تحديث خطوط الإنتاج بالمصانع.. استخدام تقاوى البنجر أحادية الجنين لزيادة معدل إنتاج الفدان من 17 إلى 40 طنًا.. والشراكة مع جامعة الدول العربية

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لو طالبة معاكى شياكة.. اختارى فستانك من أشهر دور الأزياء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة