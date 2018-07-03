فيديو.. لحظة إطلاق النار على مسئول فلبينى فى مانيلا

كتب: أحمد علوى

وثقت لقطات مصورة أذاعتها شبكة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل، عملية اغتيال مسئول محلى فى الفلبين أمام العشرات، الذين كانوا يشاركون فى مراسم رفع العلم جنوب العاصمة مانيلا، أمس الاثنين.

والضحية هو رئيس بلدية ورد اسمه على لائحة الرئيس رودريجو دوتيرتى للمسئولين المتهمين بصلاتهم بتجار المخدرات، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأصيب أنطونيو هاليلى برصاصة فى الصدر أطلقت من مسافة بعيدة، ما تسبب فى فوضى عارمة أثناء مراسم رفع العلم على مبنى بلدية تاناوان.

وإثر إصابته بالرصاص، أخذ الكثير من الحضور يصرخون، فيما فتح حراس رئيس البلدة النار، على ما ظهر فى مقطع فيديو للحادث.

وعلى الرغم من ذلك، نجح مطلق الرصاص فى الهرب، فيما أعلن عن وفاة هاليلى فى المستشفى، الذى نقل إليه.

وقال رئيس شرطة البلدة ريناتو ميركادو، إن الرصاصة أطلقت من على بعد 150 مترا، وهى مسافة استثنائية لا يمكن أن ينفذها شخص عادى، وقدرات (مطلق النار) يمكن أن تقارن بقناص مدرب.