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عميد فنون جميلة حلوان: اختبارات القدرات تتضمن أسئلة ذكاء ومعلومات عامة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:42 م
عميد فنون جميلة حلوان: اختبارات القدرات تتضمن أسئلة ذكاء ومعلومات عامة كلية الفنون الجميلة
كتب وائل ربيعى
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أكد الدكتور السيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والمشرف على لجنة متابعة أعمال اختبارات القدرات بالكلية، أن الكلية تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يلزم لمكافحة ظاهرة سماسرة اختبارات القدرات وادعاهم بتقديم نماذج الاختبارات للطلاب.

 

وأوضح عميد الكلية، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الإجراءات تشمل بنك أسئلة بحيث تتغير أسئلة الامتحانات لطلاب الدفعة الواحدة، مضيفا أن الاختبارات كذلك تشمل أسئلة ذكاء ومعلومات عامة وهو ما يصعب على السماسرة تقديمه للطلاب، موضحا أن الكلية ألغت الدورات المؤهلة لاجتياز اختبارات القدرات، والتى كانت تنظمها الكلية فى الأعوام السابقة، وذلك حتى لا يتوقع السماسرة أسئلة الاختبارات وحتى تتمكن الكلية من تحديد وانتقاء الموهوبين.

 

وأشار إلى أن الكلية تتيح خدمة دفع مصروفات اختبار القدرات (فنون/عمارة)، وأن موقع الكلية للدفع اللحظى، عنوانه www.ffa.edu.eg، بعد تسجيل الطالب رغبته فى إجراء الاختبار من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وعنوانه www.tansik.egypt.gov.eg، يتقدم الطالب لموقع الكلية  www.ffa.edu.eg، باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب ثم إجراء عملية الدفع بواسطة كارت ائتمان أو كارت قابل للدفع من خلال الإنترنت، مطالبا باستخدام وسيلة الدفع اللحظى عبر موقع الكلية المذكور وعدم تكبد العناء بالذهاب لمقر الكلية للسداد الرسوم بالطرق التقليدية.


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