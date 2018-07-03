ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 19 لفافة هيروين و500 قرص مخدر بكفر الدوار

البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، واللواء محمد هندى مدير المباحث، من ضبط 19 لفافة هيروين و500 قرص مخدر بكفر الدوار بحوزة 4 عاطلين.

أثناء قيام ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار برئاسة الرائد حسام أبو وافية بحملة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة ومتاجرى ومتعاطى المواد المخدرة والخارجين عن القانون، تم ضبط "محمود.ر.ع" 27 سنة عاطل مقيم السناهرة قسم كفر الدوار سبق اتهامه فى 5 قضايا متنوعة "سلاح، سرقة، ضرب" وبحوزته 14 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر تزن 170 جراما، و50 قرصا مخدرا، و1500 جنيه، وهاتف محمول، وضبط "حمادة.ا.م" 35 سنة عاطل مقيم بولس قسم كفر الدوار وبحوزته 447 قرصا مخدرا ومبلغ مالى، مقص حديدى.

كما تم ضبط "شحاتة.ر.ع" 54 سنة بالمعاش مقيم كفر سليم قسم كفر الدوار سبق اتهامه فى قضيتى متنوعة "مشاجرة، مخدرات" وبحوزته 60 قرصا مخدرا "بقصد الاتجار" وضبط "مصطفى.ص.ا" 30 سنة عاطل مقيم السناهرة قسم كفر الدوار وبحوزته 5 لفافات لمسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 5 جرامات، و40 قرصا مخدرا، و55 جنيها، وهاتف محمول، وتحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة.