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ضبط عاطلين بحوزتهما 24 قطعة لمخدر الحشيش فى البحيرة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:27 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما 24 قطعة لمخدر الحشيش فى البحيرة حشيش - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، من ضبط عاطلين بحوزتهما 24 قطعة حشيش بالبحيرة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدكو، مفادها قيام كل من "أحمد .خ.ب" 35 سنة عاطل ، "محمد .س.س" 34 سنة عاطل، ومقيما بندر إدكو بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة إدكو مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

بتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمين المذكورين بأماكن ترددهما، وأسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة إدكو، وبحوزتهما 24 قطعة لمخدر الحشيش 150جرام، مبلغ 1600 جنيه، 2 هاتف محمول سلاح أبيض "سكين ".

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط "بقصد الإتجار" والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما" وأضاف الأول بحيازته للسلاح الأبيض "بقصد الدفاع" وتحرر المحضر اللازم ، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث حوش عيسى برئاسة الرائد احمد أباظة، من ضبط "محمد .س.س" 29 سنة فلاح ومقيم قرية الكفاح مركز حوش عيسى، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز حوش عيسى "مخدرات" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد فى حملة بنطاق المركز.

كما أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، عن ضبط 1205متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

وتحرير 257 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 243 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.


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