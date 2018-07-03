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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:49 م
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ضبط ربة منزل تخصصت فى السرقة بالإكراه بالفيوم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:51 م
ضبط ربة منزل تخصصت فى السرقة بالإكراه بالفيوم حبس - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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تمكنت حملة بدائرة مركز شرطة الفيـــوم، اليوم الثلاثاء، من ضبط ربة منزل، سابق اتهامها فى قضيتين نشل، وبحوزتها هاتفين "محمول" و3 بطاقات ائتمانية، ومبلغ مالى قدره 1030جنيها، فى تمركز أمنى، أمام مدخل قرية الإعلام. 

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بضبط "شريهان.ب" (29 سنة - ربة منزل)، ومقيمة بقرية جرفس، بمركز سنورس، والسابق اتهامها فى قضيتين نشل، آخرها القضية رقم 13433لسنة 2011 جنح قسم الهرم "سرقة"،  أثناء إعداد تمركز أمنى أمام مدخل قرية الإعلام.

وتم ضبط السيدة وبحوزتها هاتف محمول ماركة هاواوى بالشريحة الخاصة به، و3 بطاقات ائتمانية صادرة من البنك الأهلى، وهاتف محمول ماركة سامسونج بدون شريحة، ومبلغ مالى قدره 1030 جنيها.

و بمواجهة المتهمة، أقرت بالاشتراك مع المتهمة "شيماء.ع" (28 سنة- ربة منزل)، ومقيمة بقرية جرفس بمركز سنورس "هاربة"، فى سرقة هاتف محمول من داخل حقيبة يد إحدى السيدات أثناء استقلالها سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة السلخانة، بدائرة قسم ثان الفيوم، تبين أنه ملك للمجنى عليها "سحر حسن.م " (33 سنة-مدرسة)، ومقيم بدار الرماد بدائرة قسم أول الفيوم، وسرقة 3 بطاقات ائتمانية من بنطلون أحد المواطنين أثناء استقلاله سيارة أجرة ميكروباص من موقف طامية بمركز طامية.

وتبين أن البطاقات الائتمانية تخص المجنى عليه "عبدالغفار.ح" ومقيم ببندر طامية، وأن المتهمة أقرت بسرقة الهاتف المحمول، ماركة سامسونج، والمبلغ المالى من حقيبة إحدى السيدات أثناء استقلالها سيارة أجرة ميكروباص بمنطقة السواقى، بدائرة قسم أول الفيوم، وأرشد عن مكانها.

 وتم استدعاء المجنى عليهما، وتعرفا على المضبوطات، وتبين عدم تحريرهما محاضر بالسرقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضها على النيابة العامة.

 


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