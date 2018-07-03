صور.. ولى العهد السعودى يعين "كلاوس كلاينفيلد" رئيساً تنفيذياً لمشروع نيوم

كتب: محمد الأحمدى

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية، عقد تعيين الدكتور كلاوس كلينفيلد لمنصب الرئيس التنفيذى لـ"نيوم"، وهو الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركتى ألكوا، ووأركونيك، حسبما ذكرت صحيفة واس السعودية.

وقد تم الإعلان اليوم عن مشروع "نيوم" من قبل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المجلس التأسيسى لمشروع نيوم، حيث ستدعم المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرون المحليون والدوليون مشروع "نيوم" بأكثر من 500 مليار دولار على مدى السنوات القادمة.



توقيع العقد

ويؤكد تعيين الدكتور كلاوس طموح المملكة، حيث انطلق مشروع "نيوم" تحقيقاً لرؤية 2030، والتى تهدف إلى تطوير المملكة وتحويلها إلى نموذج رائد ومزدهر للتميز، كما تمتد مساحة أراضى "نيوم" إلى أكثر من 26,500 كم2.

ويحظى الدكتور كلاوس باحترام عالمى، حيث كان يشغل فى الآونة الأخيرة منصب الرئيس التنفيذى ورئيس مجلسى إدارة شركة ألكوا / أركونيك، وهما شركتان رائدتان عالمياً فى صناعة الألومنيوم، بالإضافة إلى صناعة المنتجات وتقديم الحلول الهندسية، كما يتمتع الدكتور كلاوس بخبرة ممتدة على مدى عشرين عاماً فى شركة سيمنز، وهى الشركة الرائدة فى قطاع الإلكترونيات العالمية والتكتلات الصناعية، والتى شغل فيها منصب الرئيس التنفيذى.

وصرح سمو ولى العهد بأنه:"سيتم بناء "نيوم" من الصفر على أرض خام، كما تشكل التقنيات المستقبلية حجر الأساس فى تطوير مشروع "نيوم"، والذى سيتيح المجال لتبنى أسلوب جديد للحياة”. كما ذكر سموه الكريم أن: "الدكتور كلاوس يتمتع بسجل حافل فى قيادة بعض الشركات الأكثر ديناميكية وتطوراً وأفضل أداءً فى العالم، ونحن نعتقد أن هذه المهارات بالإضافة إلى خبرته القيادية ستضمن نجاح المشروع".



جانب من توقيع العقد

وعلق الدكتور كلاوس قائلاً: "مشروع "نيوم" هو فرصة فريدة تجمع بين أعلى مستويات المعيشة مع آفاق اقتصادية فريدة، ويشرفنى أن أقوم بهذا الدور القيادى".

جدير بالذكر أن الدكتور كلاوس هو عضو فخرى بمعهد بروكينجز وعضو فى مجلس العلاقات الخارجية. وعضو بمجلس الشيوخ الفخرى لاجتماع لينداو للحائزين على جائزة نوبل، كما يشغل منصب عضو فى مجلس أمناء المنتدى الاقتصادى العالمى، وقد كان الدكتور كلاوس لسنوات عديدة عضوا فى المجلس الاستشارى العالمى لرئيس مجلس الإدارة الصينى لي، وهو مجلس عمدة شانغهاي، المجلس الاستشارى لقادة الأعمال الدولية فى شانغهاى، وعضو المجلس الاستشارى للاستثمار الأجنبى لرئيس وزراء روسيا، وخدم الدكتور كلاوس كذلك لأعوام عديدة فى مجالس إدارات شركة باير، بنك مورجان ستانلى وشركة هيوليت باكارد.