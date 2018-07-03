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صور.. رئيس قضايا الدولة فى زيارة للممر الملاحى الجديد بقناة السويس

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:13 ص
صور.. رئيس قضايا الدولة فى زيارة للممر الملاحى الجديد بقناة السويس وفد قضايا الدولة في زيارة للممر الملاحي الجديد بقناة السويس
كتب أحمد إسماعيل
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زار المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة مدينة الإسماعيلية، حيث تجول بالممر الملاحى الجديد لقناة السويس.
 
وقد صرح المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لقضايا الدولة ان  المستشار حسين عبده خليل والوفد المرافق له قد استمعوا  إلى شرح تفصيلى لمميزات المجرى الملاحى، وإسهامه فى تسهيل نقل البضائع والحاويات فى حركة التجارة العالمية عبر ذلك الشريان الحيوىً.
 
وقام مدير العلاقات العامة بقناة السويس، بتقديم شرح واف عن حركة الملاحة فى هذا الشريان، ومرور القوافل التجارية من الشمال من بورسعيد، ومن الجنوب من السويس.
 
وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بعظمة وقدرة الإنسان المصرى الذى صمم ومول ونفذ ذلك الشريان الحيوى الملاحى،  كما أشاد عبده  بالدور البارز لجيش مصر العظيم  وجنوده البواسل فى حماية وتامين ذلك الممر الحيوى ، داعيا الله ان يحفظ مصر وقائدها وجيشها ورجال أمنها.
 
وقد رافق رئيس هيئة قضايا الدولة لمستشار محمد ماضى النائب الأول و عدد من  المستشارين أعضاء  الأعلى المجلس الأعلى  لقضايا الدولة 
المستشار عبدالرحيم على رئيس المكتب الفنى والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد والمستشار محمد حسن رئيس فرع الإسماعيلية.
وفد هيئة قضايا الدولة (1)
وفد هيئة قضايا الدولة 

وفد هيئة قضايا الدولة (2)
وفد هيئة قضايا الدولة

وفد هيئة قضايا الدولة (3)
وفد هيئة قضايا الدولة 

وفد هيئة قضايا الدولة (4)
وفد هيئة قضايا الدولة 

وفد هيئة قضايا الدولة (5)
وفد هيئة قضايا الدولة

وفد هيئة قضايا الدولة (6)
وفد هيئة قضايا الدولة 

وفد هيئة قضايا الدولة (7)
وفد هيئة قضايا الدولة 

وفد هيئة قضايا الدولة (8)
وفد هيئة قضايا الدولة
 
 

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