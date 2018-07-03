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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:43 ص
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صور.. تجدد ثوران بركان جبل أجونج فى إندونيسيا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:00 ص
صور.. تجدد ثوران بركان جبل أجونج فى إندونيسيا ثوران بركان جبل أجونج
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تجدد ثوران بركان في جزيرة بالى الإندونيسية اليوم الثلاثاء، بعد أن اشتعلت فيه سحابة من الرماد يبلغ ارتفاعها 2000 متر  بينما تجمعت حمم برتقالية زاهية من قمتها.

واستمر تدفق الحمم لمدة سبع دقائق تقريبا، وأظهرت لقطات نشرتها الوكالة الحمم المتدفقة من فوهة البركان.

وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث "بدأ السكان فى المغادرة طواعية" مضيفا أن المطار لا يزال يعمل كالمعتاد ولم يتغير مستوى التحذير من البركان.

كانت آخر ثورة كبيرة لبركان جبل أجونج فى عام 1963 حين تسبب فى مقتل أكثر من ألف شخص وتدمير عدة قرى على منحدرات الجبل.

وأعادت السلطات فتح مطار بالى يوم الجمعة بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تدفق الرماد مما تسبب فى إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية.

تجدد بركان جبل أجونج فى إندونيسيا
تجدد بركان جبل أجونج فى إندونيسيا

جانب من ثوران البركان
جانب من ثوران البركان

بركان جبل أجونج بإندونيسيا
بركان جبل أجونج بإندونيسيا

جانب من تجدد البركان
جانب من تجدد البركان

جانب من البركان
جانب من البركان

جبل أجونج بإندونيسيا
جبل أجونج بإندونيسيا

جانب من البركان بجبل أجونج فى إندونيسيا
جانب من البركان بجبل أجونج فى إندونيسيا

بركان جبل أجونج فى إندونيسيا
بركان جبل أجونج فى إندونيسيا

جانب من بركان جبل أجونج الإندونيسى
جانب من بركان جبل أجونج الإندونيسى

تجدد البركان بجبل أجونج
تجدد البركان بجبل أجونج

 

 


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