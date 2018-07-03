صور.. تجدد ثوران بركان جبل أجونج فى إندونيسيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

تجدد ثوران بركان في جزيرة بالى الإندونيسية اليوم الثلاثاء، بعد أن اشتعلت فيه سحابة من الرماد يبلغ ارتفاعها 2000 متر بينما تجمعت حمم برتقالية زاهية من قمتها.

واستمر تدفق الحمم لمدة سبع دقائق تقريبا، وأظهرت لقطات نشرتها الوكالة الحمم المتدفقة من فوهة البركان.

وقال سوتوبو نوجروهو المتحدث باسم وكالة مواجهة الكوارث "بدأ السكان فى المغادرة طواعية" مضيفا أن المطار لا يزال يعمل كالمعتاد ولم يتغير مستوى التحذير من البركان.

كانت آخر ثورة كبيرة لبركان جبل أجونج فى عام 1963 حين تسبب فى مقتل أكثر من ألف شخص وتدمير عدة قرى على منحدرات الجبل.

وأعادت السلطات فتح مطار بالى يوم الجمعة بعد إغلاقه مؤقتا بسبب تدفق الرماد مما تسبب فى إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية.