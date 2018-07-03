صور..إصابة 5 أشخاص وتوقف حركة القطارات عقب انهيار جسر بالهند بسبب الأمطار

كتب محمد رضا - رويترز

تسببت الأمطار الغزيرة فى تأخير الرحلات الجوية، يوم الثلاثاء، من وإلى مومباى عاصمة الهند المالية، حيث انهار جسر للمشاة جزئيا مما أوقف قطارات الركاب، كما أعلنت المدارس والكليات فى عدة أجزاء من المدينة اليوم عطلة، ولكن المكاتب الحكومية والبورصات والبنوك تعمل بشكل طبيعى.

وأعلنت شركة "جيت إيروايز"، أكبر شركة طيران فى الهند، تنازلاً عن العقوبات المفروضة على تغيير الرحلات الجوية واسترداد الأموال للركاب الذين يخرجون من مومباى، وذلك بعد توقف الرحلات الجوية عقب انهيار جسر للمشاة الذى أضعفه المطر جزئيًا فى ضاحية أنديرى الغربية، مما عرقل خدمات القطارات على واحد من ثلاثة خطوط السكك الحديدية الرئيسية فى المدينة، وقد قال مسئول كبير فى الإطفاء، إن 5 أشخاص اصيبوا بجروح اثنان منهم اصابتهما خطيرة.



انهيار جسر فى الهند



عمال الإنقاذ فى موقع انهيار جسر بالهند



توقف حركة القطارات فى الهند بسبب انهيار جسر



انهيار جسر فى الهند بسبب الأمطار الغزيرة



عمال يزيلون جدران جسر منهار فى الهند



انهيار جسر يقطع خط السكك الحديدية فى الهند



الأمطار الغزيرة تسقط جسر على خط للسكك الحديدية بالهند



شلل فى حركة القطارات فى الهند بسبب انهيار جسر