video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سويسرا تدعو للحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:09 م
سويسرا تدعو للحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران الرئيس الايرانى حسن روحانى
رويترز
إضافة تعليق

حث الرئيس السويسرى آلان بيرسيه، اليوم الثلاثاء، كل الأطراف على عدم تعريض الاتفاق النووي المبرم بين قوى عالمية وإيران للخطر، وذلك بعد اجتماعه مع نظيره الإيرانى حسن روحانى.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان إن المحادثات مع روحانى تركزت على الحفاظ على استقرار الاتفاق النووى بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وتعهدت سويسرا بالعمل على الحفاظ على تدفق السلع الإنسانية لإيران بغض النظر عن أى استئناف أمريكى للعقوبات، وحثت طهران على الاعتراف بحق دولة إسرائيل فى الوجود. 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الإيرانى: طهران ستحترم الاتفاق النووى ما دامت مصالحها محفوظة

وزراء خارجية إيران والدول الموقعة على الاتفاق النووى يجتمعون بفيينا الجمعة

الرئيس الإيرانى يزور أوروبا اليوم لحشد الدعم للاتفاق النووى

روحانى: قرار انسحاب ترامب من الاتفاق النووى غير قانونى

الخارجية الإيرانية: فشل الاتفاق النووى سيكون خطيرا جدا لإيران

اخبار عالميه

ايران

روحانى

طهران

الرئيس الايرانى

الاتفاق النووى




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة