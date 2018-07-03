سويسرا تدعو للحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران

حث الرئيس السويسرى آلان بيرسيه، اليوم الثلاثاء، كل الأطراف على عدم تعريض الاتفاق النووي المبرم بين قوى عالمية وإيران للخطر، وذلك بعد اجتماعه مع نظيره الإيرانى حسن روحانى.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان إن المحادثات مع روحانى تركزت على الحفاظ على استقرار الاتفاق النووى بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وتعهدت سويسرا بالعمل على الحفاظ على تدفق السلع الإنسانية لإيران بغض النظر عن أى استئناف أمريكى للعقوبات، وحثت طهران على الاعتراف بحق دولة إسرائيل فى الوجود.