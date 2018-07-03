سكان "الحديدة" يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع الحوثيين

صنعاء (أ ش أ)

طالب سكان وأبناء محافظة الحديدة، الأمم المتحدة ومبعوثها الأممى إلى اليمن، مارتن جريفيث، الذى يزور صنعاء حاليا، بالتدخل لإنهاء معاناتهم، متهمين، فى الوقت ذاته، المنظمة الدولية بتجاهل ما يتعرض له أهالى المحافظة من قتل واعتقال واختفاء قسرى على يد الحوثيين.

ودعا أبناء المحافظة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممى إلى زيارة الحديدة، ليقف على تجاوزات ميليشيات الحوثي.

وكان المتحدث الرسمى باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد تركى المالكي، قال الاثنين الماضي، أن تحرير مدينة الحديدة وميناءها يجب أن يستغل من الأمم المتحدة لإيجاد الطرق للوصول إلى حل سياسي، لافتا إلى أن جريفيث أعطى الوقت والمساحة الكافية، حيث زار اليمن خمس مرات بغرض محاولة جمع الأطراف إلى طاولة الحوار.

ويلتقى جريفيث فى صنعاء قيادات ميليشيات الحوثى فى جولة مفاوضات جديدة يسعى من خلالها إلى طرح موضوع الإنسحاب من الحديدة ومينائها، وهو مطلب تتمسك به الحكومة الشرعية والتحالف.