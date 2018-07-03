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سحر نصر تبحث مع وزير التعاون الدولى السودانى التعاون الثنائى بين البلدين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:49 ص
سحر نصر تبحث مع وزير التعاون الدولى السودانى التعاون الثنائى بين البلدين سحر نصر وزيرة الاستثمار
كتب: عبد الحليم سالم
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التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إدريس سليمان وزير التعاون الدولى السودانى، بحضور السفير عبد المحمود عبد الحليم، السفير السودانى لدى القاهرة.
 
وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق بين البلدين أمام مؤسسات التمويل الدولى والتجمع الأفريقى التابع للبنك الدولى.
 
وأكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بالمستثمرين السودانيين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز للمستثمرين خاصة فى الصعيد وسيناء.
 
واستعرضت الوزيرة، ما حققته مصر من إجراءات غير مسبوقة على صعيد الإصلاح الاقتصادى وتحسين المناخ الاستثمارى لاجتذاب مستثمرى العالم فى مختلف المجالات، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات السودانية فى مصر فى ظل العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، حيث تبلغ حجم الاستثمارات السودانية فى مصر نحو 95.1 مليون دولار وأبرزها فى مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات.
 
من جانبه، دعا وزير التعاون الدولى السودانى، الوزيرة إلى القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السودانية "الخرطوم"، لزيادة التعاون بين البلدين، والاتفاق وهى ما رحبت بها الوزيرة.
 
وأكد أن التعاون الحالى بين مصر والسودان، أقل من المميزات النسبية فى البلدين، مشيرا إلى أهمية العمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادى والاستثمارات المتبادلة فى البلدين، وتشجيع القطاع الخاص فى مصر والسودان إلى القيام بمشروعات مشتركة فى مجالات مثل الثروة الحيوانية والعقارات.
 
وأوضح أن السودان تتيح كافة الفرص للمستثمرين المصريين للاستثمار فى السودان، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، والتى تحفز المستثمرين السودانيين على ضخ استثمارات فى مصر.
 
وذكر أنه اذا تعاونت مصر والسودان على المستوى الاقتصادى، فإن ذلك سيساهم فى ارتفاع مستوى الاقتصاد المصرى والسودانى ليصبح الأول على قارة إفريقيا.
 
 
 

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