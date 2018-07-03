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روحانى: ضغط أمريكا لوقف شراء نفط إيران قد يؤثر على صادرات المنطقة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:57 ص
روحانى: ضغط أمريكا لوقف شراء نفط إيران قد يؤثر على صادرات المنطقة حسن روحانى
رويترز
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نقلت وكالة أنباء إيرانية، اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الإيراني حسن روحانى قوله إن صادرات النفط الإقليمية قد تتعرض للخطر إذا حاولت الولايات المتحدة الضغط على العملاء لوقف شراء النفط الخام الإيرانى.

ونقلت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء عن روحاني قوله مساء أمس الاثنين خلال زيارة لسويسرا "زعم الأمريكيون أنهم يريدون وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل. إنهم لا يفهمون معنى هذا التصريح، لأنه لا معنى لعدم تصدير النفط الإيرانى بينما يجرى تصدير نفط المنطقة".

ولم يخض روحانى فى تفاصيل.

كان مسؤولون إيرانيون هددوا في السابق بغلق مضيق هرمز، وهو مسار رئيسى لشحن النفط، في حالة قيام الولايات المتحدة بأى عمل عدوانى على إيران.


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