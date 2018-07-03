رئيس وزراء إثيوبيا يستقبل الروبوت "صوفيا"

كتب أيمن رمضان

نشر موقع "سكاى نيوز" عربية، صورة جمعت رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد، مع الروبوت "صوفيا" فى لقاء دبلوماسى غير معتاد تماماً على الساحة الدبلوماسية.

وبحسب "سكاى نيوز"، فإن مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي نشر عبر الإنترنت صورة للقاء آبي أحمد مع الروبوت صوفيا، التي جذبت انتباها دوليا لقدرتها فى التعرف على الوجوه وإجراء محادثة مباشرة.

وقال رئيس الوزراء "نحن بحاجة إلى تعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا إلى الدرجة القصوى، وكذلك الاستعداد للتعامل مع سلبياتها".

يشار إلى أن الروبوت صوفيا، والتى صنعت فى هونج كونج بمعرفة شركة "هانسون روبوتكس"، مزود ببرنامج طوره جزئيا إثيوبيون وتمت برمجته للتحدث باللغة الرسمية الإثيوبية، الأمهرية، فضلا عن الإنجليزية.

يذكر أن "صوفيا" وصلت إلى إثيوبيا البلد الواقع شرقى أفريقيا لحضور معرض لتكنولوجيا المعلومات.