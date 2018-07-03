رئيس بوروندى يكرم السفيرة المصرية فى احتفالات العيد الوطنى

كرم الرئيس البوروندى بيير نكرونزيزا، اليوم الثلاثاء، السفيرة عبير بسيونى، سفيرة مصر لدى بوروندى لما قامت به لدى بوروندى من جهود خلال العامين الماضيين، ضمن 10 شخصيات بوروندية وأجنبية ممن ساهموا فى خدمة الدولة البوروندية، وذلك أثناء الاحتفال بالعيد الوطنى البوروندى (عيد الاستقلال) الذى أقيم فى العاصمة بوجمبورا يوم أمس الاثنين.

وصرحت سفيرة مصر فى بوروندي، بأن قائمة المكرمين قد ضمت عددًا محدودًا من الدبلوماسيين لدورهم فى توطيد العلاقات الثنائية بين بلدانهم وبوروندى لسنوات طويلة، وجاءت السفيرة المصرية على رأس قائمة التكريم بالرغم من أن خدمتها فى بوروندى لم تتجاوز السنتين، حيث قام الرئيس البوروندى بمنحها جائزة الدولة (Decoration Nationale).

وأضافت السفيرة المصرية، أن هذا التكريم يعد أول تكريم لسفير مصرى فى بوروندى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى 8 ديسمبر 1964 أى منذ 55 عامًا، وتعبيرًا عن عمق العلاقات بين مصر وبوروندى وما وصلت إليه من درجة تقارب.