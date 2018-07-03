رئيس الوزراء: إطلاق برنامج جديد للشتغيل يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل - صور

كتب سمير حسنى - ريهام عبد الله - تصوير خالد مشعل

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة، يستهدف المرأة والشباب يوفر 100 الف فرصة عمل.

وأضاف مدبولى، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب قائلا: " فضلا عن التوسع فى الإقراض متناهى الصغر للمرأة الريفية لاتاحة 100 ألف قرض فى المجالات الزراعية والخدمية والتجارية لزيادة دخل الأسرة فى الريف، وعلاج الفجوات التنموية، وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات وعلى رأسها تنمية محافظات صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، وتحسين ورفع مستوى الخدمات فى 100 قرية تضم ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن".



















































