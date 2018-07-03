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حجز ملاك قطعة الأرض المجاورة لعقارى الساحل المنهارين لحين وصول تحريات المباحث

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:55 ص
حجز ملاك قطعة الأرض المجاورة لعقارى الساحل المنهارين لحين وصول تحريات المباحث انهيار عقار بالساحل
كتب ــ عامر مصطفى
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قررت نيابة الساحل برئاسة المستشار حسن عادل، رئيس النيابة، حجز 4 متهمين هم أصحاب قطعة الأرض المجاورة للمبنيين المنهارين أمس بعد حفرهم لإنشاء مبنى، وهو ما تسبب بانهيار العقار بالمنطقة، وذلك لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث بشأنهم.
 
وفتحت نيابة الساحل تحت إشراف المستشار محمد المنشاوى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة، تحقيقا فى الواقعة، وقررت بانتداب لجنة هندسية من حي الساحل وشبرا لمعاينة العقارات المجاورة للعقارين المنهارين، واستعلمت النيابة عن وجود مصابين في الانهيار.
 
واستمعت النيابة لأقوال عدد من المتضررين من انهيار العقارين بالمنطقة، والذين أكدوا فى أقوالهم أمام النيابة انهم شعروا بانهيار العقار فى حوالى الساعة  السادسة صباحا، وعلي الفور أخلوا العقار بالنزول قبل انهياره بدقائق خوفا على حياتهم، ومن المقرر أن تستمتع النيابة إلى أقوال أصحاب العقارين بعد تحرير محضر لهم بقسم الشرطة صباح اليوم لتحديد موقفهم القانونى.
 
وكشفت المعاينة الأولية للنيابة فى حادث انهيار أن سبب الانهيار حفر لبناء مبنى بجوارهما، كما قررت النيابة إخلاء أحد العقارات المجاورة من السكان خشية سقوطه.
 
وتعود تفاصيل الواقعة الي ورود اخطار لقسم شرطة شبرا بانهيار العقارين رقم 36 و36 أ، بشارع المنتجي في الساحل بشبرا، دون وقوع وفيات وإصابات، وتبين  أن العقارين قديمين وجار البحث عن الملفات الخاصة بهما في الحي، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات لرفع حطام العقارين، والسيطرة على الواقعة.

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