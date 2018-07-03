حبس عاطل ونجله 4 أيام لقتلهما شخصا وإصابة آخرين فى شبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

قررت نيابة شبرا الخيمة حبس عاطل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل شخص وإصابة 2 آخرين بطلقات نارية من سلاح آلى فى مشاجرة أمس بمنطقة الشرقاوية.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا بوقوع قتيل وإصابة 2 آخرين بسبب اشتباكات بمنطقة الشرقاوية بشبرا الخيمة، وانتقل على الفور اللواء طارق العجيزى حكمدار القليوبية واللواء أشرف درويش مساعد المدير لفرق شبرا وقيادات قسم أول شبرا الخيمة إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على الموقف.

ودلت المعلومات الأولية إلى وجود خلافات بين المتهم "صالح.ع" 58 عاما وشهرته "الأردنى" ونجله "م" مع بعض الأشخاص بمنطقة الشرقاوية، وحدثت مشادات بين الطرفين وتدخل الأهالى للفصل بينهما، وأثناء خروجه ونجله من المنطقة سقط سلاح آلى كان بحوزة نجله فحاول بعض الشباب تخليصه منهما فما كان من والده، إلا أن أطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية من سلاح آلى آخر كان بحوزته فأصاب "إبراهيم.م" و"محمد.أ" بإصابات بالغة وقتل "هشام.أ" 23 عاما وفرا هاربين.

تم ضبط المتهم ونجله وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.