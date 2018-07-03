جاستن ترودو ينفى مزاعم قيامه بالتحرش عام 2000.. ويؤكد: لا أتذكر أى سلوك سلبى

كتبت ريم عبد الحميد

نفى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، مزاعم تحرشه بصحفية شابة فى مهرجان موسيقى قبل حوالى 18 عاما.

وقالت مجلة تايم الأمريكية، إن ترودو رد على الاتهامات التى أثيرت مؤخرا ضده، والتى ظهرت قبل 18 عاما. وقال إنه لا يتذكر حدوث أى شىء مثل هذا فى ذلك الوقت.

ونشرت صحيفة "كريستون فالى أدفانس" المحلية، المزاعم لأول مرة فى مقال افتتاحى فى عام 2000. ووفقا للمقال حدث التحرش المزعوم خلال مهرجان قمة كوكانى مع محاولة الصحفية إجراء مقابلة مع ترودو. وقالت الافتتاحية إن ترودو اعتذر للصحفية بعد يوم وقال لها، كما تزعم "لو كنت أعلم أنكى تعملين لصالح صحيفة وطنية، لم أكن أبدا لأكون جرئ".

وعاد المقال إلى الظهور مرة أخرى فى بداية يونيو الماضى عندما نشر معارض لترودو تدعى وارين كينسيلا صورة من المقال فى تغريدة على تويتر أرفقها بهاشتاج METoo.

وكان ترودو يبلغ فى هذا الوقت 28 عاما ويعمل مدرسا، وكان يشارك فى جمع تبرعات لمواجهة أثار انهيارات لجليد، والتى أودت بحياة شقيقه.

وقال متحدث باسم ترودو لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه كما قال رئيس الوزراء من قبل إنه كان دائما حريص للغاية فى التعامل مع الجميع باحترام.

ويحظى ترودو بشعبية كبيرة فى بلاده فى ظل انفتاحه على الجميع، وقد زاد دعم الكنديين له فى الأسابيع الأخيرة فى ظل الخلاف التجارى الكبير مع الولايات المتحدة، ورفض ترودو لسياسة إدارة ترامب نحو بلاده.