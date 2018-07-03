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تصديرى الكيماويات: نحتاج قرارات قوية فى الإنتاج والتصنيع والتصدير

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:25 ص
تصديرى الكيماويات: نحتاج قرارات قوية فى الإنتاج والتصنيع والتصدير هانى قسيس وكيل مجلسى الصناعات الكيماوية والأسمدة
كتب – إسلام سعيد
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أكد هانى قسيس وكيل مجلسى الصناعات الكيماوية والأسمدة والطباعة، أن الفترة القادمة تستلزم اتخاذ قرارات جريئة إصلاحية فى قطاعات الإنتاج والتصنيع والتصدير، مشيرا إلى أن الاقتصاد لن يتحرك بالقرارات الإصلاحية الجريئة فحسب، إنما لابد من أن يواكبها قرارات جريئة فى الانتاج.

وشدد قسيس فى بيان له اليوم، ضرورة أن يتحمل الجميع مسئوليته فى البناء الحقيقى للاقتصاد والانجاز، لافتا إلى أنه لم يعد هناك رفاهية الكلام أو إضاعة الوقت فى مهاترات لن تكون ذات جدوى فى وقت يحتاج البلد فيه لمجهودات الجميع.

وأضاف وكيل المجلس التصديرى للكيماويات، أن تحسين مستوى معيشة الافراد فى مصر لن يتحقق إلا بمشاريع اقتصادية ناجحة، وهو ما يتطلب ذراع اقتصادى ناجح يجلب الأموال.

 


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تصديرى الكيماويات

المجلس التصديرى للطباعة

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هانى قسيس




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