ترامب: محادثات جيدة مع كوريا الشمالية ولم تطلق صاروخ منذ 8 أشهر

كتبت مريم بدر الدين

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على وجود العديد من المحادثات الجيدة مع كوريا الشمالية، لافتا أن كوريا لم تطلق أى صاروخ أو تقوم بتجارب نووية منذ 8 أشهر.

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"العديد من المحادثات الجيدة مع كوريا الشمالية تسير على ما يرام.. فى غضون ذلك ، لم تطلق أى صاروخ أو تجارب نووية فى 8 أشهر".

وتابع: "كل آسيا متحمسة عدا حزب المعارضة، الذى ينشر أخبارا وهمية.. إن لم يكن الأمر معى فسنكون الآن فى حالة حرب مع كوريا الشمالية".