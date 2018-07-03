ترامب: محادثات جيدة مع كوريا الشمالية ولم تطلق صاروخ منذ 8 أشهر

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على وجود العديد من المحادثات الجيدة مع كوريا الشمالية، لافتا أن كوريا لم تطلق أى صاروخ أو تقوم بتجارب نووية منذ 8 أشهر.
وكتب ترامب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"العديد من المحادثات الجيدة مع كوريا الشمالية تسير على ما يرام.. فى غضون ذلك ، لم تطلق أى صاروخ أو تجارب نووية فى 8 أشهر".
وتابع: "كل آسيا متحمسة عدا حزب المعارضة، الذى ينشر أخبارا وهمية.. إن لم يكن الأمر معى فسنكون الآن فى حالة حرب مع كوريا الشمالية".
ترامب
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