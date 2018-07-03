video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: محادثات جيدة مع كوريا الشمالية ولم تطلق صاروخ منذ 8 أشهر

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:35 م
ترامب: محادثات جيدة مع كوريا الشمالية ولم تطلق صاروخ منذ 8 أشهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على وجود العديد من المحادثات الجيدة مع كوريا الشمالية، لافتا أن كوريا لم تطلق أى صاروخ أو تقوم بتجارب نووية منذ 8 أشهر.

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"العديد من المحادثات الجيدة مع كوريا الشمالية تسير على ما يرام.. فى غضون ذلك ، لم تطلق أى صاروخ أو تجارب نووية فى 8 أشهر".

وتابع: "كل آسيا متحمسة عدا حزب المعارضة، الذى ينشر أخبارا وهمية.. إن لم يكن الأمر معى فسنكون الآن فى حالة حرب مع كوريا الشمالية".

 

ترامب
ترامب

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. دونالد ترامب يعانق العلم الأمريكى بـ"حميمية"

دونالد ترامب

كوريا الشمالية

امريكا

تجارب نووية

اخبار العالم




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة