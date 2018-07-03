تجديد حبس 2 من الألتراس 15يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس اثنين من أعضاء ألتراس أهلاوى، 15 يوما علي خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى، ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

والمتهمون المحبوسون كل من، أحمد زهرة، ومحمد سعد، حيث وجهت النيابة إليهما تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية و البعض الآخر تهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التي وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن ا القبض عليهما عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الجابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.