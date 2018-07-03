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تايلاند بعد العثور على فريق كرة القدم بكهف: انتشالهم يستغرق شهور

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:39 م
تايلاند بعد العثور على فريق كرة القدم بكهف: انتشالهم يستغرق شهور كهف تايلاند
كتبت رباب فتحى
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اهتمت الصحف البريطانية، بتسليط الضوء على عثور غواصين بريطانيين على 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم فى كهف مغمور بالمياه فى تايلاند بعد أن فقدوا منذ 23 يونيو.
 
وقال موقع "بى بى سى عربى"، إن عملية إخراجهم من الكهف وإنقاذهم قد تستغرق شهورا بحسب الجيش التايلاندى، الذى أشار إلى أنه الصبيان قد يبقون فى الكهف لشهور، فليس أمامهم للخروج منه سوى تعلم الغوص أو الانتظار حتى انخفاض منسوب مياه الفيضان داخل الكهف.
 
وأضاف أن ما يعرقل ارتفاع منسوب المياه داخل الكهف والأوحال التى تغطى مدخله العمليات الجارية لإنقاذ المجموعة المحاصرة بالمياه داخل الكهف. وتقتصر جهود الإنقاذ الآن على محاولة إيصال الطعام والتجهيزات الطبية إليهم.
 
ويقول الجيش، إن الصبيان سيزودون بطعام يكفيهم لأربعة أشهر على الأقل.
 
وقد عثر غواصان بريطانيان على الصبيان على حافة صخرية فى أحد الكهوف بعد عملية بحث واسعة فى كهوف ثام لوانج فى مقاطعة تشيانج راى شمالى تايلاند.
 
وعادة ما تغمر مياه الفيضان فى موسم المطر هذه الكهوف وتبقى فيها حتى شهر سبتمبر أو أكتوبر. وتظل عوائل المفقودين على أحر من الجمر لسماع نتائج عملية إنقاذهم.
 

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