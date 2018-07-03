تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية لمدة تزيد عن الساعة وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

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وقالت مصادر ملاحية، إن رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا تأخرت ساعة لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 120 المتجهة إلى تبوك لمدة ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى اسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل، إضافة إلى تأخر رحلة 781 التابعة لشركة فإلى ناس والمتجهة إلى ابها بسبب أعمال الصيانة.