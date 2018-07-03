اليوم بدء تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية والنتيجة منتصف الشهر

كتب لؤى على

تبدأ اليوم الثلاثاء أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب "البوكليت"، لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بعد انتهاء الامتحانات أول أمس الأحد، حيث تم تجهيز مقرات على مستوى الجمهورية لأعمال التصحيح؛ أربعة منها بالوجه القبلى بمناطق الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا، و الباقى بالوجه البحرى بمناطق، القاهرة والمنوفية والغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية.

كما تم تجهيز هذه المقرات، وتزويدها بكل ما يلزم المصححين؛ مطالبًا القائمين على عملية التصحيح كافة، وبخاصة مقدرى الدرجات؛ بضرورة تحرى الدقة، وعدم التسرع، مع التزام المهنية فى تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه،ويتوقع أن تعلن النتيجة منتصف يوليو الجارى.