video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المترو: انتظام الحركة بمحطة المرج القديمة والمؤقتة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:11 م
المترو: انتظام الحركة بمحطة المرج القديمة والمؤقتة مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب - رضا حبيشى
إضافة تعليق
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق انتظام حركة الركاب بمحطة المرج القديمة والمخصصة لدخول الركاب فقط ، ورصيف المرج المؤقتة والمخصص لنزول الركاب فقط ، وذلك بعد غلق محطة المرج الجديدة.
 
كما أشادت الشركة وفق بيان صحفى بحسن تعاون جمهور الركاب والالتزام الكامل بالتعليمات والتنويهات التي تم إذاعتها بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة والتي افادت بغلق المرج الجديدة لمدة ٥ أشهر.
 
وناشد احمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الانفاق ، جمهور الركاب بالالتزام والتعاون مع الشركة باستخدام محطة المرج القديمة لـ"الدخول فقط"، والمرج المؤقتة لـ"الخروج فقط"، حتى يتسنى دخول القطارات للأولى "فارغة" بدون ركاب، للتيسير عليهم فى ركوب القطارات، وحفاظآ على السلامة ومنع الاصطدام ببعض ، وعدم التعرض للغرامة الفورية وقدرها 50 جنيهاً.
 
وأكد عبد الهادى بانتظام حركة التشغيل بالخطوط الثلاثة وأن المترو يعمل بكامل طاقته وتسيير القطارت وفقا لجداول التشغيل مع الدفع يوميًا بقطارات إضافية لمواجهة زحام الركاب داخل المحطات وعلى الأرصفة في وقت الذروة الصباحية والمسائية، مؤكدا انتشار أفراد الشرطة بأرصفة المحطات، وتوفير الحماية الأمنية للركاب، لافتا إلى أن جميع محطات المترو مؤمنة تماما.
 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مترو الأنفاق: لا يوجد ضباط متقاعدون يعملون بالهيئة.. و"أتحدى أى حد"

المترو

محطة مترو المرج

الخط الاول

مترو الانفاق




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة