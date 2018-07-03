المترو: انتظام الحركة بمحطة المرج القديمة والمؤقتة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق انتظام حركة الركاب بمحطة المرج القديمة والمخصصة لدخول الركاب فقط ، ورصيف المرج المؤقتة والمخصص لنزول الركاب فقط ، وذلك بعد غلق محطة المرج الجديدة.

كما أشادت الشركة وفق بيان صحفى بحسن تعاون جمهور الركاب والالتزام الكامل بالتعليمات والتنويهات التي تم إذاعتها بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة والتي افادت بغلق المرج الجديدة لمدة ٥ أشهر.

وناشد احمد عبد الهادى المتحدث الرسمى لشركة مترو الانفاق ، جمهور الركاب بالالتزام والتعاون مع الشركة باستخدام محطة المرج القديمة لـ"الدخول فقط"، والمرج المؤقتة لـ"الخروج فقط"، حتى يتسنى دخول القطارات للأولى "فارغة" بدون ركاب، للتيسير عليهم فى ركوب القطارات، وحفاظآ على السلامة ومنع الاصطدام ببعض ، وعدم التعرض للغرامة الفورية وقدرها 50 جنيهاً.

وأكد عبد الهادى بانتظام حركة التشغيل بالخطوط الثلاثة وأن المترو يعمل بكامل طاقته وتسيير القطارت وفقا لجداول التشغيل مع الدفع يوميًا بقطارات إضافية لمواجهة زحام الركاب داخل المحطات وعلى الأرصفة في وقت الذروة الصباحية والمسائية، مؤكدا انتشار أفراد الشرطة بأرصفة المحطات، وتوفير الحماية الأمنية للركاب، لافتا إلى أن جميع محطات المترو مؤمنة تماما.



