الكرملين لا يستبعد عقد لقاء منفرد بين بوتين وترامب فى هلسنكى قريبا

موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أنه لا يستبعد عقد لقاء منفرد بين الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب، خلال الاجتماع المرتقب فى هلسنكى المقرر فى 16 يوليو الجارى، وذلك حال وجود اتفاق مبدئى حول هذا الموضوع بين الجانبين.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا نستبعد انعقاد لقاء منفرد بين الرئيسين بوتين وترامب وجها لوجه، فى حال اتفقنا على ذلك" مضيفا :"نحن نتفق مع هذه الصيغة للقاء، فالرئيس بوتين يشعر بالارتياح فى أى صيغة يشعر محاوره فيها بالارتياح".