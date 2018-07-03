القوات الأردنية ترصد آليات تابعة لـ"داعش" قرب الحدود مع سوريا

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رصدت القوات الأردنية سيارات وآليات تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى تتجول فى مناطق تجمع النازحين من درعا وبقية بلدات جنوب سوريا، بالقرب من الحدود بين البلدين.

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات - فى تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية - إن الهاجس الأمنى من وجود هذه العناصر بات يقلق الدولة، ويؤكد المخاوف من وجود عناصر إرهابية مندسة تستخدم الغطاء الإنسانى للدخول إلى الأردن، وأعلن الجيش الأردنى، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إبقاء الحدود مع سورية، حيث يتجمع عشرات آلاف النازحين من المعارك الجارية فى منطقة درعا، مغلقة.