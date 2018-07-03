القبض على شابين وفتاة لارتدائهم النقاب أمام أحد محلات الصاغة بالإسماعيلية

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور قسم أول الإسماعيلية يفيد تمكن الخدمات الأمنية البحثية والنظامية بدائرة القسم والمعينة بشارع السلطان حسين بالاشتباه فى 3 أشخاص يرتدون ملابس نسائية "نقاب"، أثناء وقوفهم أمام أحد محلات الصاغة بالشارع المشار إليه وقيامهم ببعض الحركات والأفعال التى لا تتناسب مع ملابسهم النسائية وارتداء اثنين منهم أحذية رجالى ويحملون 2 حقيبة "هاند باج" تم استيقافهم.

وأثناء مناقشتهم عن سبب تواجدهم بذات المكان حاول أحدهم الفرار فقام أحد أفراد القوة بمطاردته وتمكن من ضبطه بمعاونة الأهالى وانكشف النقاب الذى يرتدية ليظهر أنه شاب وليس فتاة كما تمكن باقى أفراد القوة من ضبط الشخصين الآخرين وتمت السيطرة عليهم وبالاستعانة بإحدى العناصر النسائية لتفتيشهم وقائياً خشية حملهما ما يصيبا به أفراد القوة تبين أنهما "شاب وفتاة" مرتديين النقاب بحوزتهما طبنجة صوت و7 طلقات صوت من ذات العيار وصاعق كهربائى، وطبنجة "ضغط هواء"، وأشرطة بلاستيكية "أفيز"، وسلاح أبيض "مطواة".

تم التحفظ عليهم والمضبوطات وكلفت إدارة البحث الجنائى بإعادة تطوير مناقشتهم للوقوف على نشاطهم وفحص الوقائع المماثلة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.