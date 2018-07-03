القبض على سيدة خلال محاولتها إدخال أفيون لزوجها بسجن القرنة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

ألقى رجال السجن المركزى بمدينة القرنة غربى الأقصر، بقيادة النقيب سامح فهمى، القبض على سيدة حاولت إدخال كمية من مخدر الأفيون لزوجها خلال زيارته، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من قوات السجن المركزى بالقرنة، من القبض على سيدة تدعى "ر.ر.ع" 55 سنة خلال زيارتها لزوجها "م.س" المسجون على ذمة قضية تناول الخمور، وهى تحاول إدخال كمية من الأفيون المخدر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.