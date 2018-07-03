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العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:54 ص
العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج شبكة صرف صحى - ارشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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كشفت الصدفة بناحية قرية السلامونى دائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، عن العثور على حجر أثرى أثناء القيام بأعمال الحفر بمشروع الصرف الصحى بالقرية، حيث أكدت معاينة هيئة الآثار أن الحجر يرجع تاريخه للعصر الرومانى.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بالعثور على حجر أثرى داخل حفر خاص بعملية مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى دائرة مركز أخميم.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، والرائد طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والنقيب إبراهيم صقر معاون أول المباحث، بتقدم محمد إبراهيم حسن إبراهيم 40 سنة، مشرف بشركة RO المتحدة لمياه الشرب والصرف الصحى، القائمة بأعمال حفر الصرف الصحى بناحية سلامون دائرة المركز، ويقيم بذات الناحية، ببلاغ بأنه أثناء قيامه بالإشراف على أعمال الحفر عثر على حجر أثرى، وتم إخطار هيئة الآثار والتى أفادت بأن الحجر أثريا ويرجع إلى العصر الرومانى.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3034 إدارى المركز لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.


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