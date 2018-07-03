video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الماليزية تعتقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:38 ص
السلطات الماليزية تعتقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق نجيب عبد الرازق رئيس الوزراء الماليزى السابق
إضافة تعليق

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن السلطات اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، فى أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام.

وقال مصدران قريبا من الأسرة إن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه.

وتوقع أحد المصادر توجيه الاتهام لنجيب في المحكمة غدا الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.

وقالت وسائل الإعلام، الجمعة الماضية، إن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع فى ماليزيا، جمدت الحسابات المصرفية للحزب السياسى الذى سبق أن تزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وذلك فى إطار التحقيقات بشأن صندوق التنمية الماليزى (1إم.دى.بى).

ويعتقد أن حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذى تزعمه نجيب تلقى أموالا من صندوق (1إم.دي.بي). والصندوق محل تحقيقات فى قضايا غسل أموال فى ما لا يقل عن ست دول.

وأعادت ماليزيا فتح التحقيق بشأن الصندوق الشهر الماضى بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الذى هزم التحالف الذى يقوده حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والذى ظل يحكم البلد لما يزيد على 60 عاما حتى الشهر الماضي.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماليزيا: تجميد الحسابات المصرفية لحزب نجيب عبد الرزاق

الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء المخلوع نجيب عبد الرزاق

مهاتير محمد يرفع شكوى ضد رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق

اخبار عالميه

ماليزيا

السلطات الماليزيه

رئيس الوزراء السابق




لا تفوتك
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة