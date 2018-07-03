السلطات الماليزية تعتقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن السلطات اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، فى أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام.

وقال مصدران قريبا من الأسرة إن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه. وتوقع أحد المصادر توجيه الاتهام لنجيب في المحكمة غدا الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.

وقالت وسائل الإعلام، الجمعة الماضية، إن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع فى ماليزيا، جمدت الحسابات المصرفية للحزب السياسى الذى سبق أن تزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وذلك فى إطار التحقيقات بشأن صندوق التنمية الماليزى (1إم.دى.بى).

ويعتقد أن حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذى تزعمه نجيب تلقى أموالا من صندوق (1إم.دي.بي). والصندوق محل تحقيقات فى قضايا غسل أموال فى ما لا يقل عن ست دول.

وأعادت ماليزيا فتح التحقيق بشأن الصندوق الشهر الماضى بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الذى هزم التحالف الذى يقوده حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والذى ظل يحكم البلد لما يزيد على 60 عاما حتى الشهر الماضي.