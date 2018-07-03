السجون تتسلم هاربا من سجن أبو زعبل خلال ثورة يناير

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة القضية رقم 18974 لسنة 2009م المرج "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 6 سنوات، لقطاع مصلحة السجون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة العامة برفع اسمه من قوائم المطلوبين على ذمة أحكام قضائية.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من القبض على "صلاح خ ا" 54 سنة، عاطل، والهارب من سجن أبى زعبل خلال أحداث يناير 2011 على ذمة القضية رقم 18974 لسنة 2009م المرج "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 6 سنوات، والذى ينتحل اسم "أحمد ا م"، ويستأجر شقة بمساكن عين شمس.

من خلال الأكمنة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه ينتحل اسم "أحمد ا م" بين أوساط قاطنى المنطقة سكنه للتضليل وعدم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده.