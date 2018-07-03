الدولار يتشبث بمكاسبه بعد موجة صعود استمرت 3 أشهر

رويترز

تماسك الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن حقق مكاسب على مدى ثلاثة أشهر متتالية مع ترقب المستثمرين محضر الاجتماع الذى عقده مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) فى يونيو وبيانات الوظائف التى ستؤكد ما إذا كان سيجرى رفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام

كما صعد اليورو بعد تسوية خلاف داخل الائتلاف الحاكم فى ألمانيا بخصوص الهجرة، والذى كان يهدد حكومة المستشارة أنجيلا ميركل

وفى التعاملات المبكرة نزل مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 94.76 بعد أن حقق مكاسب خمسة بالمئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى حوالى ثلاثة بالمئة.

ويصدر مجلس الاحتياطى الاتحادى محضر اجتماع شهر يونيو يوم الخميس وسيقيم المستثمرون البيانات لتحديد ما إذا كان البنك المركزى لا يزال فى سبيله لرفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام. وتصدر بيانات الوظائف الشهرية فى اليوم التالي.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1652 دولار.

وظل اليوان الصينى متقلبا قبل يوم السادس من يوليو الذى سيبدأ فيه سريان رسوم أمريكية على صادرات صينية.

ونزل اليوان فى وقت سابق إلى 6.7204 يوان للدولار، مسجلا أضعف مستوى له منذ أغسطس 2017 قبل أن يتعافى إلى 6.7035 . ويقول متعاملون إن البنوك الحكومية تحاول دعم العملة.