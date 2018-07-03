الداخلية تضبط تاجرى عملة فى الإسكندرية بحوزتهما 100 ألف دولار

كتب محمود عبد الراضى - الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت أجهزة الأمن فى الإسكندرية فى ضبط شخصين بحوزتهما 100 ألف دولار أمريكى مقلدين قبل ترويجها على عملائهما، فى إطار جهود مديرية أمن الإسكندرية بمكافحة جرائم الأموال العامة خاصة جرائم تقليد وترويج العملات الورقية الوطنية والأجنبية.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام "م.ا" عامل، مقيم محرم بك، و"م.ح" حاصل على دبلوم صنايع، مقيم الدخيلة، بمزولة نشاط إجرامى فى مجال ترويج العملات الورقية الأجنبية المقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 100 ألف دولار أمريكى مقلدة أثناء تواجدهما فى المنشية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.