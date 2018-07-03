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الحكومة تعلن التوسع فى متابعة مواقع التواصل الداعمة للتطرف والإرهاب

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:19 م
الحكومة تعلن التوسع فى متابعة مواقع التواصل الداعمة للتطرف والإرهاب الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت : نورا فخرى
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تضع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" مواجهة الإرهاب ضمن أولوياتها، وذلك من خلال تطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية.

 

وتستهدف الحكومة، فى هذا الصدد، رصد مصادر تمويل أنشطة التنظيمات الإرهابية والعمل على كشفها، وتكثيف الضربات الاستباقية ضدها، والتوسع فى إجراءات متابعة مواقع التواصل الاجتماعى التى تدعم الفكر المتطرف.

 

وتسعى الحكومة – وفقا لبرنامجها، ملاحقة العناصر الارهابية فى الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة وتعزيز التعاون الدولى والإقليمى وتفعيل العمل بنظام البصمات الحيوية، تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع بإرساء مفاهيم احترام حقوق الإنسان والمواطنة.


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