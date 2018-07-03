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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:22 م
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الحبس سنة لكبير أساقفة استرالى لتستره على اعتداءات جنسية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:20 ص
الحبس سنة لكبير أساقفة استرالى لتستره على اعتداءات جنسية حبس - أرشيفية
رويترز
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أصدر، اليوم الثلاثاء، حكم بحبس كبير أساقفة استرالى لمدة عام بعد إدانته بالتستر على اعتداءات جنسية على أطفال في الكنيسة.

وسيظل كبير الأساقفة فيليب ويلسون (67 عاما) خارج السجن بكفالة لحين تقييم سلطات السجن مدى إمكانية قضاء العقوبة فى المنزل بدلا من السجن. وستبت المحكمة الشهر المقبل فى الأمر.

وويلسون هو أرفع رجال الدين الكاثوليك مقاما على مستوى العالم يدان بالتستر على اعتداءات جنسية على أطفال فى الكنيسة.

وقال القاضي روبرت ستون فى تصريحات أرسلت عبر البريد الإلكترونى "لم يبد المذنب أي ندم أو توبة".

وتابع "المذنب شخصية كبيرة في إحدى أكثر المؤسسات تبجيلا فى مجتمعنا تعرض أبناء الأبرشية للخيانة بقسوة وبلا رحمة ليس فقط من قبل الجانى ولكن من قبل أولئك الذين كانوا يعرفون وتستروا على الأمر".

وأدين ويلسون في مايو أيار لأنه لم يبلغ الشرطة باعتداء جنسي ارتكبه قس يدعى جيمس فلتشر وذلك بعدما علم ويلسون بالأمر عام 1976 من ضحيتين إحداهما فتى يخدم بالكنيسة وأقر له بما حدث فى غرفة الاعتراف.

وأدين فلتشر عام 2004 بتسعة اتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال وتوفى فى السجن عام 2006 بعد إصابته بسكتة.

وقال محامون لويلسون الذى تمسك ببراءته طوال فترة المحاكمة إنه لم يكن على علم بأن فلتشر اعتدى على فتى.

 


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