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الثلاثاء المقبل تسليم آخر 120 وحدة بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" دمياط الجديدة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:41 ص
الثلاثاء المقبل تسليم آخر 120 وحدة بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" دمياط الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان
كتب أحمد حسن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 120 وحدة (5 عمارات)، أرقام (109 – 21 – 57 – 58 – 92)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة دمياط الجديدة، جاهزة للتسليم للفائزين بها، وسيبدأ تسليمها الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنه بتسليم هذه العمارات يكون جهاز المدينة قد انتهى من تسليم كامل عمارات المرحلة الأولى بالمشروع، بعدد 109 عمارات .

وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: قام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 10/7/2018 : 25/7/2018، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطارهم بمواعيد الاستلام.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​


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