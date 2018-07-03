التعليم تعلن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية

كتب محمود طه حسين

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة بالتعاون مع مجموعة العربى وبدعم من اليابان وبالتعاون مع صندوق تطوير التعليم أعلنت فتح باب التقديم للطلاب من خريجى المرحلة الإعدادية بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية فى الفترة من (1/7/2018 حتى 10/7/2018)، كأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة الدولية.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أهمية الارتقاء بالمستوى المهارى لطلاب التعليم الفنى للوصول للمستوى العالمى، وأن الهدف من هذا النموذج التعليمى هو تمكين الطلاب للمنافسة محليًا ودوليًا، خاصة أن للطلاب المتميزين أولوية التعيين بمجموعة العربى فور تخرجهم، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من خبرات الشريك اليابانى فى بناء الشخصية المحترفة والتنمية المهارية للطلاب والمعلمين بالمدرسة.

وأوضحت حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمانة الفنية، أن المدرسة بها عدة تخصصات متاحة للطلاب من بينها (ميكانيكا، وكهرباء، وتبريد وتكييف).

وأضافت حبيبة أنه تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة للطلاب المتوفر بهم مجموعة من الشروط منها: أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى فى العام الدراسى السابق 2017/2018 بمجموع كلى لا يقل عن 220 درجة، وألا يزيد سن الطالب فى أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، وطبقًا للاستمارة التى يتم استيفاؤها من قبل الطالب، وأن يجتاز الطالب الاختبارات التى تُعقد للقبول بالمدرسة، بالإضافة إلى أن يكون من سكانى المربع السكنى الخاص بالمدرسة، مضيفة أن الطلاب الذين لهم الحق فى التقديم هم من قاطنى مدينة قويسنا وأجوارها بمحافظة المنوفية، ومدينة بنها وأجوارها بمحافظة القليوبية.

وأشارت إلى أن التقديم سيتم من خلال ملء استمارة طلب الالتحاق، وإعداد ملف لكل طالب وتسليمه بالمدرسة فى الفترة من (1) يوليو إلى (10) يوليو 2018 بمقر المدرسة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا عدا أيام الجمعة والسبت، ويتوجب على المتقدم الحضور بالمستندات وهى: (صورة شخصية حديثة، وصورة من الشهادة الإعدادية العامة الحديثة، وشهادة ميلاد، وصورة من بطاقة ولى الأمر، وطلب الالتحاق بعد استيفائه، بالإضافة إلى شهادة طبية).

وأضافت أن مجموعة العربى ستوفر وسائل المواصلات فى نقطتى تجمع بالمدينتين قويسنا وبنها، وما دون ذلك من الطلاب المقيمين خارج هذا النطاق الجغرافى بمحافظتى المنوفية، والقليوبية فيتحملون نفقات الوصول إلى نقطتى التجمع أو الذهاب إلى المدرسة مباشرة تحت مسئوليتهم، على أن يتم الالتزام بمواعيد اليوم الدراسى، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا حتى انتهاء اليوم الدراسى، وسوف تعقد مقابلات شخصية للطلاب المتقدمين الذين سيتم اختيارهم بناءً على قائمة الترشيح.

جدير بالذكر أن المدرسة تعد أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، تنفيذًا لمبادرة صناع مصر التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص، وتقدم المدرسة العديد من المميزات للطلاب للمقبولين بهذه المدرسة كأولوية التعيين للمتميزين بمصانع العربى، والإعفاء من الرسوم المدرسية التى تقدر بـ15 ألف جنيه مقدمة منحة من شركة العربى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فضلا عن التدريب بمصانع العربى، وأيضًا الحصول على شهادة خبرة بعامين، ووجبة غذائية يومية، وأنشطة رياضية، وبيئة مدرسية ممتازة، ومكافأة تدريب بناءً على التميز فى الأداء، ودعم من قبل المستشارين اليابانيين.

ولمزيد من المعلومات عن مزايا التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمستندات وكيفية التقديم يرجى الدخول على الرابط التالى: هنا