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التعليم: بدء اختيار فريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكترونيات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:39 م
التعليم: بدء اختيار فريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكترونيات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التقديم إلكترونيًا للمعلمين بأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات تعمل وفقًا لمعايير الجودة الدولية، بمدينة بدر بالقاهرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات، فى الفترة من (٢٦) يونيو وحتى (10) يونيو، وهى تعد أول مدرسة في مصر تقدم نموذجًا جديدًا عالميًا للتعليم الثانوي الفني ثلاث سنوات في هذا التخصص، كما يتوفر بالمدرسة بيئة تعليمية مميزة يلتحق بها المعلمون والإداريون والطلاب عن طريق التقديم الإلكتروني بشكل يتسم بالشفافية.

من جانبها، صرحت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية، أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات تقدم نموذجًا عالميًا للمدارس الفنية فيما يخص نظام التعليم بمعايير، واعتماد دولي من جانب ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة فى جانب التدريب العملي والتوظيف، وأيضًا من حيث توفير بيئة العمل الممتازة، ويعد المعلم هو العامل الأهم في منظومة التعليم، لذا سيتم إتاحة فرص للتدريب والاعتماد الدولي للمعلمين، كما توفر المدرسة مميزات مجزية للعاملين بها، بالإضافة إلى توفير مسار للتنمية المهنية المستمرة على المستوى الفنى، ومستوى المهارات الشخصية للمعلمين.

وأوضحت أنه تم فتح باب التقديم إلكترونيًا في الفترة من (٢٦) يونيو وحتى (10) يوليو 2018 للعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، للانضمام لفريق عمل مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات للعام الدراسي 2018/2019، لمجموعة وظائف المعلمين والإداريين من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا


وأضافت أن فريق عمل المدرسة سيتم تشكيله من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى أن التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية متاح به التقديم لمعلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أما فيما يختص بالوظائف المتخصصة الفنية فمتاح التقديم بها للعاملين بقطاع التعليم الفني بالمحافظة، وعلى المتقدمين تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها والأحكام الموضحة بالتفصيل بالموقع المذكور أعلاه، وملء استمارة التقديم الإلكترونية، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص الإيميل التالي:atechteachers@moe.edu.eg ؛ لاستقبال الاستفسارات والشكاوى.

جدير بالذكر، أن المدرسة تأتى تنفيذًا لمبادرة صناع مصر تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال تعاون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع القطاع الخاص؛ لتطوير التعليم الفنى، وتطوير مهارات الطلاب لتواكب احتياجات سوق العمل.


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