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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:01 م
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البنك المركزى يستضيف اجتماعات تصور صندوق تمويل المشروعات التنموية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:32 م
البنك المركزى يستضيف اجتماعات تصور صندوق تمويل المشروعات التنموية جانب من الاجتماع
كتب أحمد يعقوب
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يستضيف البنك المركزى بدءا من اليوم 3 يوليو 2018 وعلى مدار يومين اجتماعات كبار المسئولين من إثيوبيا والسودان ومصر فى إطار الإعداد لتصور صندوق تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية فى الدول الثلاثة.

كان قادة الدول الثلاثة، فى ضوء حرصهم على تعزيز مختلف أوجه العلاقات ما بين دولهم وعلى رأسها المشروعات التنموية فى شتى المجالات التى تحقق التكامل الإقليمى المنشود وتحقق الرفاهية لشعوبهم، قد اتفقوا فى قمتهم الأخيرة فى يناير 2018 على أهمية بدء بحث إنشاء آلية تمويلية فعًالة تضم الدول الثلاثة لتعزيز المشروعات التكامُلية بين مصر وأثيوبيا والسودان، وهو الأمر الذى أكد عليه الاجتماع التساعى لوزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات من الدول الثلاث فى مايو الماضى، وقامت القاهرة على إثره بالدعوة لاجتماعات 3 و4 يوليو 2018.

ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات التى تُعقد فى أجواء إيجابية تبادلاً للرؤى حول أفضل السبل للمضى قدماً فى تفعيل توجيهات قيادات البلدان الثلاثة لفتح آفاق أوسع لعلاقاتهم بشكل عام والتعاون الاقتصادى والتنموى بشكل خاص، ويرأس الوفد المصرى فى الاجتماعات لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، وتشارك كل من السودان وإثيوبيا بوفدين رفيعى المستوى برئاسة حسين يحيى الباشا نائب محافظ البنك المركزى السودانى، والسفير آيلى لير جيجامو مدير عام إدارة الشئون الأفريقية فى الخارجية الإثيوبية.


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