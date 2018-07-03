الإندبندنت: شرطة انديانا تضبط حبوب مخدرة برتقالية على شكل "وجه ترامب"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن شرطة ولاية إنديانا ضبطت شحنة من حبوب "اكستاسى" البرتقالية على شكل وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، موضحة أن الجانب الآخر من الحبوب يحمل عبارة "عظيمة مرة أخرى" فى إشارة إلى شعار حملة ترامب الانتخابى.

وأضافت أن الحبوب تم ضبطها فى حملة مناهضة للمخدرات فى ولاية انديانا حيث ألقى القبض على 129 شخصا. ونشرت شرطة ولاية انديانا صورا للحبوب.

وأوضحت الصحيفة أنه تم ضبط حبوب "ترامب" مشابهة لهذه فى ألمانيا العام الماضى، على الرغم من أن هذه الأقراص تبدو وكأنها من مجموعة مختلفة، لافتة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تبلغ فيها الشرطة عن العثور عليها فى الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت منشأها فى الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الألمانية ضبطت سيارة على الطريق الرابط بين أمستردام وبرلين، يقودها شخص فى الـ57 برفقة ابنه المراهق ينقلان بداخلها 5000 قرص مخدر من نوع اكستاسى، برتقالي اللون، على شكل وجه ترامب وفق ما ذكرته صحيفة "شبيجل"، التى قالت إن أقراص ترامب وجدت كذلك فى بريطانيا خلال شهر يوليو الماضى، حيث يتم بيعها على شبكة الإنترنت المظلمة.

وأضاف تقرير "شبيجل"، أن قيمة البضاعة التى وجدت بالسيارة الألمانية قدرت بـ 39 ألف يورو، كما تم العثور على مبلغ مالى كبير بداخلها.