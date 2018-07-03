الإحصاء: 7151 شركة استثمارية تأسست منذ بداية العام وحتى نهاية إبريل

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير حديث صادر عنه، أن عدد الشركات الاستثمارية التى تم تأسيسها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر إبريل الماضى بلغ 7151 شركة، فى مجالات مختلفة، لافتا إلى أنه طبقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار شهد شهر إبريل منفردا، تأسيس 1739 شركة 38% منها شركات خدمية.

وأضاف الجهاز فى تقريره الصادر ضمن النشرة المعلوماتية لشهر يونيو الماضى، أنه خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى "يناير – إبريل 2018"، سجل شهر مارس أعلى عدد للشركات الاستثمارية الجديدة التى تم تأسيسها بـ2073 شركة، فيما لفت التقرير الإحصائى إلى القيمة الإجمالية لرؤوس أموال الشركات المؤسسة فى شهر إبريل الماضى، حيث بلغت نحو 3.643 مليار جنيه.

استحوذت أموال المصريين فى الشركات الاستثمارية التى تأسست خلال شهر إبريل الماضى، على 79.1% من إجمالى رؤوس الأموال بـ2.881 مليار جنيه، بينما شكلت مساهمة أموال العرب والتى بلغت قيمتها 709.8 مليون جنيه نسبة 19.5% من القيمة الإجمالية لرؤوس الأموال، وجاءت المساهمات الأجنبية الأقل بنسبة 1.4% فقط بقيمة 52.2 مليون جنيه.

وحول المجالات التى تأسست بها الشركات الاستثمارية الجديدة خلال شهر إبريل الماضى، أوضح جهاز الإحصاء فى تقريره، أن الشركات الخدمية احتلت المرتبة الأولى من حيث ارتفاع عددها، حيث استحوذت على 38% من جملة الشركات الجديدة وبلغ عددها 660 شركة، تلاها الشركات الصناعية والتى بلغ عددها 506 شركة وشكلت نسبة 29.1% من إجمالى عدد الشركات.

وفى مجال السياحة تأسس أقل عدد من الشركات الاستثمارية خلال شهر إبريل الماضى، حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها بهذا القطاع 25 شركة فقط، بنسبة 1.4% من العدد الإجمالى للشركات، فيما تم تأسيس 311 شركة إنشائية، وفى مجال الزراعة، تم تأسيس 106 شركات، كما اشتملت الشركات الجديدة خلال شهر إبريل الماضى أيضا على 127 شركة فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا.