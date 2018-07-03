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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:38 م
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استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون بالجيزة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:59 ص
استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون بالجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 48 قضية مخدرات وسلاح ناري. 
 
كما أسفرت الحملة التي استهدفت قطاع جنوب الجيزة، وامبابة وبولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، عن تنفيذ 210 أحكام قضائية، وضبط 85 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وضبط بائعين بحوزتهم اسطوانات غاز لبيعها بالسوق السوداء. 
 
وشارك ضباط شرطة المرافق في الحملة، حيث تم تحرير 430 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وتنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل. 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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