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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:38 م
خالد صلاح
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اجتماعات للجان البرلمان العربى الدائمة للتحضير للجلسة العامة غدا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:55 م
اجتماعات للجان البرلمان العربى الدائمة للتحضير للجلسة العامة غدا البرلمان العربى - أرشيفية
أ ش أ
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عقدت اليوم الثلاثاء بالقاهرة اجتماعات لجان البرلمان العربى الأربع الدائمة، تحضيرا لاجتماعات الجلسة العامة للبرلمان المقررة غدا الأربعاء، وناقشت لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى مشروع التقرير الدورى للحالة السياسية ومستجدات الأوضاع السياسية فى العالم العربى.

كما ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية دراسة مقترح تشريع قانون استرشادى لتحقيق الأمن الغذائى، ودراسة مقترح تشريع قانون استرشادى لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي، والإحاطة بترتيبات تنظيم ندوة التكامل الاقتصادى التى ستعقد فى أكتوبر القادم بعنوان "تيسير التجارة والاستثمار فى العالم العربى".

وناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مشروع قرار بشأن ما تقوم به مليشيا الحوثى الانقلابية بتجنيد الأطفال القسرى فى اليمن واستخدامهم كدروع بشرية وإجبارهم على المشاركة فى الأعمال العسكرية، كما ناقشت اللجنة مشروع قرار بشأن ما يصدر من قرارات وتقارير وبيانات مغلوطة من بعض المنظمات الإقليمية والدولية عن حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى خاصةً ما صدر مؤخرًا عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان فى بعض الدول العربية، بالإضافة إلى مسودة " تقرير حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى لعام 2017".

وناقشت لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب مشروع القانون الاسترشادى العربى الموحد بشأن التعليم العالى والبحث العلمى، ومتابعة الترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب بما يمهد لإعداد مشروع قانون استرشادى عربى لحماية حقوق اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، ودراسة تشريع قانون استرشادى لحفظ الآثار العربية.


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