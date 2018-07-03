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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:51 م
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اتهام شخصين بالتخطيط لهجمات إرهابية فى البوسنة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:09 م
اتهام شخصين بالتخطيط لهجمات إرهابية فى البوسنة الشرطة فى البوسنة
أ ف ب
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أعلنت السلطات البوسنية، اليوم الثلاثاء، توجيه الاتهام لشخصين يشتبه بأنهما من جماعة جهادية بالتحضير لشن "هجمات إرهابية" تستهدف الشرطة وجهاز الاستخبارات.

وقال مكتب النيابة العامة، فى بيان إنه تم توجيه الاتهام لكل من مكسيم بوزيتش، المولود عام 1990 وأدين هاستور المولود عام 1972 بـ"حيازة أسلحة وعبوات متفجرة والتحضير لهجمات انتحارية على مبنى وكالة التحقيق والحماية ومبانى وزارة الداخلية".

واعتقل المشتبه بهما فى أبريل عندما صادرت الشرطة قنابل يدوية وذخيرة وأسلحة رشاشة وسترات قتالية وأعلام عليها ما يبدو أنها راية تنظيم داعش الإرهابى.

وتابع البيان "خلال التحقيق تم العثور على أدلة حول نشاطات المشتبه بهما غير القانونية والهادفة إلى تحضير وتنفيذ عمل ارهابى".

 


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عمليات إرهابية

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