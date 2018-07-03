إيطاليا أكثر دول الاتحاد الأوروبى فقرا.. و5 مليون يعيشون تحت خط الفقر

كتب: أحمد علوى

قالت وسائل الإعلام الإيطالية، بإن عدد الإيطاليين المعرضيين لخطر الفقر قد شهد ارتفاع واضح فى السنة الماضية، فقد تجاوز نحو 3 مليون مواطن، وذلك منذ الأزمة العالمية التى ضربت أوروبا فى عام 2008، وهو الأمر الذى جعل إيطاليا تتصدر قائمة الدول الأوروبية التى تواجه خطر الفقر.

ووفقا لوكالة آكى الإيطالية، أنه بالرغم من كون روما قد نجحت فى أن تستعيد جزء كبير من عافيتها التنموية فى السنة الماضية، إلا أن مؤشرات الفقر لازالت فى حالة ارتفاع واضح، وهو الأمر الذى جعل عدد الإيطاليين الذين يملكون دخل منخفض للغاية أو بدون وظيفة ثابتة تصل إلى نحو 18 مليون، وذلك بحسب تقرير صدر عن المكتب الإحصائى الأوروبى.

وقالت التقارير، بإنه نحو 117.5 مليون شخص فى الدول الأوروبية قد تعرضوا لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعى قبل ثلاث سنوات من الآن، وهو ما جعل نسبتهم تصل لنحو 23.5% من سكان دول الاتحاد الأوروبى.

وأوضح التقرير الأوروبى، بأن وصف "فقير" يطلق على الشخص الذى يعيش بدخل أقل بنسبة نحو 60% من متوسط الدخل القومى للفرد، وبهذه الطريقة يصبح أعداد الإيطاليين الذى يعيشون تحت خط الفقر فى إيطاليا نحو 5 مليون شخص، وهو الرقم الأكبر فى تاريخ البلاد منذ عام 2005.

وتقدر عدد الآسر الإيطالية التى تعيش فى فقر شديد إلى نحو مليون و700 ألف أسرة، وبذلك يكون معدل الفقر المدقع فى إيطاليا بالنسبة للعائلات إلى نحو 6.9% وبالنسبة للأشخاص 8.4%.

ويذكر بأن أوروبا قد شهدت معدلات فقر مرتفعة فى السنة قبل الماضية، حيث كانت أكبر المعدلات فى بلغاريا حيث وصلت إلى نحو 40%، وبعدها جاءت رومانيا بنسبة وصلت نحو 38.8%، وبعدها اليونان بنسبة 35.6%.