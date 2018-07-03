إحالة عامل وابنته للجنايات قتلا "طفلة" شاهدتهما فى وضع مخل بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، إحالة عامل وابنته، بتهمة قتل ابنة شقيقه "3 سنوات" ، إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته، فى الجناية رقم 256 جنايات الحسينية لسنة 2018.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بلاغا بالعثور على جثة الطفلة "دنيا.ع" 3 سنوات مقيمة جزيرة عليوة، مركز الحسينية، حيث اختفت صباح يوم الحادث، وتم العثور عليها جثة هامدة بعد 8 ساعات من اختفائها، وتبين سرقة قرطها الذهبى وعدم وجود إصابات بالجثة.

توصلت التحريات إلى قيام "أسماء.م" 20 سنة ابنة عم الطفلة بارتكاب الواقعة، مدعية قتلها بدون قصد وأنها كانت ترشق الطيور بالطوب، فأصابت الطفلة وتوفيت فى الحال، فحاولت إخفاء الجثة، وقامت بأخذ قرطها الذهبى والتخلص منه بالحمام لكى يعتقد أهل الطفلة أن الجريمة بهدف السرقة.

تبين من خلال تحريات ضباط مباحث الحسينية بمعرفة الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، ومعاونيه، برئاسة المقدم مصطفى عرفة وكيل فرع البحث الجنائى، لفرع الشرق، وبإشراف العقيد ياسر فاروق، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، أن آخر مشاهدة للطفلة كانت بمنزل ابنة عمها "أسماء"، وتوصلت التحريات إلى قيام "أسماء" بارتكاب الواقعة، فتم القبض عليها، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى، لبيان سبب الوفاة ولتطابق التقرير مع أقوال المجنى عليها بأنها أحدثت إصابتها أو توجد أسباب أخرى للوفاة.

وتبين من التحقيقات من معاينة جثة الطفلة وجود زرقان بجوار رقبة الطفلة، ما يرجح خنقها، فيما أقرت المتهمة فى التحقيقات، عن قيام والدها "م.م" بخنق الطفلة، معها وذلك لمشاهدته معاها فى وضع مخل، وقررت النيابة إحالتهما للجنايات.