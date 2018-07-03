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أمن الموانئ يحبط تهريب قلم تجسس بحوزة طالب قادم من اليونان

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:40 م
أمن الموانئ يحبط تهريب قلم تجسس بحوزة طالب قادم من اليونان قلم تجسس - أرشيفية
كتبت : دينا الحسينى
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أحبط ضباط مصلحة أمن الموانئ منذ قليل محاولة تهريب قلم تجسس بحوزة راكب عن طريق مطار برج العرب بحوزة راكب قادم من اليونان.

 

وتعود التفاصيل عقب قيام الضباط العاملين بصالة الوصول بتفتيش حقائب وأمتعة ركاب الطائرة القادمة من اليونان وأثناء مرور حقيبة راكب من جهاز الأكس راى ظهر جسم معدنى غرى ببين طيات ملابس الراكب داخل الحقيبة، وبتفتيشها ذاتيًا تبين أنة جهاز تجسس مزود بكاميرا دقيقة مموه على شكل قلم مزودة بشاحن وممورى كارت وواصله USB.

 

وبسؤال الركاب م. ش طالب يدرس بالخارج قرر أنة يحتفظ بالقلم للتصوير الشخصى تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض الراكب على النيابة.


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