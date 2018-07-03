أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 3 - 7 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 3-7-2018.

البورصة توقف التداول على 12 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية لاستصلاح الأراضى، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ريكاب للاستثمارات المالية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.

البورصة تربح 993 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين من الأفراد المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 993 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 910.933 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 377 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 871 مليون جنيه عبر تنفيذ 22 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.45% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.57%، والعرب على 3.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.58%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العربية والأجنبية والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 14.6 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 29.5 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 47.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 106.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 16421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 2762 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 16558 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 807 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2064 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 41 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 12.21 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.73%

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 13.09 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.63%

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 16.04 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.01%

- شمال إفريقيا للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 1.33 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.26%

- أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 16.22 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.67 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.58%

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 27.34 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.27%

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 159.31 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 5.70 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.39%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.77 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.19%